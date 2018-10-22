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Новости Лента новостей
22 октября, 11:27
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MShaffter
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Илон Маск анонсировал дату запуска подземного вакуумного туннеля Hyperloop

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Илон Маск в Twitter назвал дату тестового запуска Hyperloop.

Бизнесмен Илон Маск в своем Twitter назвал дату запуска вакуумного туннеля Hyperloop.

На странице Илона Маска в соцсетях обозначена дата 10 декабря 2018 года, когда будет запущена тестовая версия подземного туннеля Hyperloop, который в будущем сможет избавить города от пробок и связать города сверхскоростными поездами. Маск сообщает, что проект почти готов, 10 декабря состоятся праздничные мероприятия в честь открытия, а на следующий день прокатиться сможет каждый желающий.

Илон Маск является автором идеи создания вакуумных поездов. Принцип работы похож на работу пневмопочты.

Видео: YouTube

Фото: Twitter/@elonmusk

Теги: hyperloop , в мире , вакуумный туннель , илон маск , технологии , туннель hyperloop , фантастика
Категории: Лента новостей Мировые новости Общество

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