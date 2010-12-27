Аваков рассказал, как Зеленский поднял голос на Лаврова на саммите

Обсуждения Донбасса на саммите оказались эмоциональными.

Саммит в "нормандском" формате, прошедший 10 декабря в Париже, оказался эмоциональным. У некоторых участников переговоров от российской и украинской стороны, по словам главы украинского МВД Арсена Авакова, сдали нервы. Видео со словами Авакова опубликовано на YouTube.

По словам главы МВД Украины, обсуждение ситуации в Донбассе накалило атмосферу в зале: Владимир Зеленский в один момент "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова. Украинский политик заявил, что "не надо кивать головой, что вы все знаете". Зеленский отметил, что прошел места вдоль спорной границы "своими ногами".

Также "сдали нервы" у Владислава Суркова. Политик разбросал бумаги и перешел на крик.

Лидеры "нормандской четверки" приняли коммюнике из трех пунктов.