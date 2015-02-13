Глава МВД Украины дал свой прогноз на развитие ситуации на Донбассе.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не верит в "тотальное наступление русских" на Донбассе. При этом чиновник прогнозирует обострение обстановки в регионе. Такой информацией участник программы "В гостях у Дмитрия Гордона" поделился с журналистом. Запись эфира доступна на YouTube-канале.

Сойдет снег, начнутся провокации на фронте, к сожалению. И нам надо быть к этому готовыми… В тотальное наступление русских я не верю. Потому что потери будут сокрушительные у них. У нас тоже, к сожалению. Это будет катастрофа для нас. Арсен Аваков, глава МВД Украины

Министр прокомментировал возможные действия со стороны Москвы на санкционное давление на главу политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Аваков напомнил, что обсуждения мирного урегулирования конфликта на востоке страны находятся "не в прогрессе".

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Видео: Youtube/В гостях у Гордона