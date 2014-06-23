Глава МВД Украины предупредил об опасности легализации марихуаны

Он считает, что это не спасет экономику страны.

Глава МВД Украины Арсен Аваков предупредил об опасности легализации марихуаны в стране. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном на YouTube-канале журналиста.

Аваков допустил возможность выдачи гражданам Украины выдачи каннабиноидов по электронному рецепту. Однако, по его словам, нельзя "выращивать марихуану на подоконнике в горшочке и при необходимости употреблять ее".

Марихуана - это открытая дорога к более тяжелым наркотикам. Многие страны, которые сейчас либерализовали эту ситуацию, жалеют об этом. Это не спасет нашу экономику, это просто создаст и без того в нашей непростой жизни дестабилизацию. Арсен Аваков, глава МВД Украины

Ранее украинский политик призвала готовиться к военному захвату Крыма.

Видео: YouTube / В гостях у Гордона