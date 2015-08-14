Глава МВД Украины заявил, что СНБО не прорабатывает санкции в отношении Порошенко

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) не прорабатывает санкции в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил глава МВД страны Арсен Аваков в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном на YouTube-канале журналиста.
Отвечая на вопрос, будут ли приниматься решения на уровне СНБО, Аваков заявил, что не видел таких документов. Он также заявил, что не считает такие санкции в отношении Порошенко необходимыми.
Я не считаю, что сейчас правильно действовать в этом направлении. Если есть вопросы по поводу политики Порошенко, предъявите их в данном случае в судебном порядке. Порошенко - это наша внутренняя политика.
Арсен Аваков, глава МВД Украины
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Видео: YouTube / В гостях у Гордона
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