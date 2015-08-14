Глава МВД Украины заявил, что СНБО не прорабатывает санкции в отношении Порошенко

По его словам, вопрос в отношении экс-президента страны является внутриполитическим.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) не прорабатывает санкции в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил глава МВД страны Арсен Аваков в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном на YouTube-канале журналиста.

Отвечая на вопрос, будут ли приниматься решения на уровне СНБО, Аваков заявил, что не видел таких документов. Он также заявил, что не считает такие санкции в отношении Порошенко необходимыми.

Я не считаю, что сейчас правильно действовать в этом направлении. Если есть вопросы по поводу политики Порошенко, предъявите их в данном случае в судебном порядке. Порошенко - это наша внутренняя политика. Арсен Аваков, глава МВД Украины

Ранее глава МВД Украины предупредил об опасности легализации марихуаны.

Видео: YouTube / В гостях у Гордона