Атомная подлодка Connecticut столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море

Американская атомная подводная лодка Connecticut столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море. Об этом сообщили журналисты с информационного портала USNI. Это издание является новостным сайтом института ВМС США. Эксперты рассказали о завершении расследования в отношении инцидента, который произошел с субмариной класса Seawolf 2 октября. Специалисты считают, что подлодка ударилась о ранее не отмеченную подводную гору.
В ходе расследования было установлено, что подлодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с не отмеченной на карте подводной горой в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе.
Хейли Симс, официальный представитель Седьмого флота ВМС США
Выводы профессионалов будут рассмотрены командованием Седьмого флота ВМС США под управлением вице-адмирала Карла Томаса. Он определит необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности в акватории региона после произошедшего. Также будет подниматься вопрос о целесообразности привлечения должностных лиц к ответственности.
Напомним, что во время столкновения субмарина повредила балластные цистерны. Толчок пришелся на носовую часть судна. Ядерная силовая установка не были повреждены. Сейчас USS Connecticut находится в порту острова Гуам.
Читатели Гуанча: хочется смеяться от новости об аварии американской подлодки.
Фото: ВМС США
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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