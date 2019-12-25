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Атомная подлодка Connecticut столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море
Сегодня, 10:20
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Атомная подлодка Connecticut столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море

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Эксперты раскрыли причины инцидента, произошедшего с Connecticut 2 октября.

Американская атомная подводная лодка Connecticut столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море. Об этом сообщили журналисты с информационного портала USNI. Это издание является новостным сайтом института ВМС США. Эксперты рассказали о завершении расследования в отношении инцидента, который произошел с субмариной класса Seawolf 2 октября. Специалисты считают, что подлодка ударилась о ранее не отмеченную подводную гору.

В ходе расследования было установлено, что подлодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с не отмеченной на карте подводной горой в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе.

Хейли Симс, официальный представитель Седьмого флота ВМС США

Выводы профессионалов будут рассмотрены командованием Седьмого флота ВМС США под управлением вице-адмирала Карла Томаса. Он определит необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности в акватории региона после произошедшего. Также будет подниматься вопрос о целесообразности привлечения должностных лиц к ответственности.

Напомним, что во время столкновения субмарина повредила балластные цистерны. Толчок пришелся на носовую часть судна. Ядерная силовая установка не были повреждены. Сейчас USS Connecticut находится в порту острова Гуам.

Читатели Гуанча: хочется смеяться от новости об аварии американской подлодки.

Фото: ВМС США
 

Теги: connecticut, атомные подлодки, вмс сша, южно-китайское море
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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lelisoz
Сегодня 10:38

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