Атомная подлодка Connecticut столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море

Эксперты раскрыли причины инцидента, произошедшего с Connecticut 2 октября.

Американская атомная подводная лодка Connecticut столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море. Об этом сообщили журналисты с информационного портала USNI. Это издание является новостным сайтом института ВМС США. Эксперты рассказали о завершении расследования в отношении инцидента, который произошел с субмариной класса Seawolf 2 октября. Специалисты считают, что подлодка ударилась о ранее не отмеченную подводную гору.

В ходе расследования было установлено, что подлодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с не отмеченной на карте подводной горой в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Хейли Симс, официальный представитель Седьмого флота ВМС США

Выводы профессионалов будут рассмотрены командованием Седьмого флота ВМС США под управлением вице-адмирала Карла Томаса. Он определит необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности в акватории региона после произошедшего. Также будет подниматься вопрос о целесообразности привлечения должностных лиц к ответственности.

Напомним, что во время столкновения субмарина повредила балластные цистерны. Толчок пришелся на носовую часть судна. Ядерная силовая установка не были повреждены. Сейчас USS Connecticut находится в порту острова Гуам.

Читатели Гуанча: хочется смеяться от новости об аварии американской подлодки.

Фото: ВМС США

