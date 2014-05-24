Читатели Гуанча: хочется смеяться от новости об аварии американской подлодки. Китайские пользователи информационного портала отреагировали на сообщение о том, что атомная субмарина ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе столкнулась с неизвестным объектом. Инцидент с Seawolf USS Connecticut (SSN 22) зафиксирован накануне в акватории Южно-Китайского моря.
Ха-ха-ха, я просто хочу смеяться с этой новости! Какая нелепость! Не смогли подкрасться незаметно.
пост одного из комментаторов
Другие пользователи ресурса обеспокоены природной обстановкой, которая могла пострадать из-за инцидента с американской подлодкой. Китайские читатели заметили, что их волнует только вопрос того, не загрязнила ли субмарина море.
Третий юзер пошутил о том, что ситуация напоминает настольную игру. Он добавил, что теперь американцам положен административный арест на 10 дней и штраф в размере 200 юаней. Он добавил, сто субмарине придется сделать "минус шесть шагов назад" и потерять шесть очков. При этом следующий ход останется якобы за Пекином.
Четвертый пользователь уверен в том, что чем больше столкновений американских подлодок будет происходить в море, тем более ясными станут головы военных США. Еще один комментатор полагает, что иностранным военным помешали видеть происходящее в акватории водоросли.
Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе.
Фото: Pixabay.com
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