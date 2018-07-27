WikiLeaks объявила об ухудшении здоровья Джулиана Ассанжа

Основателю организации стало плохо в лондонской тюрьме.

WikiLeaks объявила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа. Скандальному журналисту стало плохо в лондонской тюрьме Белмарш. В настоящий момент его поместили в больничное отделение пенитенциарного учреждения. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что за семь недель в тюрьме Ассанж значительно потерял в весе. Врачи диагностировали у него депрессию средней степени тяжести, а также инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами.

11 апреля 2019 года власти Эквадора отказали Ассанжу в предоставлении убежища. Он проживал в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2011 года. Журналиста арестовали и приговорили к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

Ранее мы писали, что шведская прокуратура запросила ордер на арест Ассанжа.

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