Дизайнер заявил, что памятник является "хренью", которую нельзя снести.

Российский дизайнер Артемий Лебедев назвал скульптуру "Родина-мать" уродской. Он в грубой форме оценил памятник в собственном блоге на YouTube-канале. Так специалист отреагировал на просьбы жителей Волгограда вернуть монументу прежнее освещение.

Ужаснейшее произведение советского монументального культурного искусства. То есть это такая хрень, которую один раз поставили, она является символом и ее нельзя ни снести, ничего Артемий Лебедев, российский дизайнер

Эксперт отметил, что единственным достоинством скульптуры он считает вид, которые открывается с ее высоты.

Напомним, что "Родина-мать зовет!" является центром памятника-ансамбля, посвященного героя Сталинградской битвы. Он установлен на Мамаевом кургане. Высота монумента достигает 85 метров.

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Видео: Youtube/Артемий Лебедев