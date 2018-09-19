Артемий Лебедев подарил старый логотип Петербурга горожанам

Теперь любой желающий сможет использовать его в своих целях.

Дизайнер Артемий Лебедев, а по совместительству автор старого метабренда Петербурга, решил безвозмездно отдать отслуживший логотип всем желающим. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Напомним, что новый логотип петербуржцам презентовали 13 ноября.

Как пишет Лебедев, смена логотипа произошло под давлением ФАС на город, в результате чего старая эмблема за рубль была смещена новым за 8 миллионов рублей. На него Смольный заключил договор. Дизайнер перечислил элементы, которые новый метабренд взял от предшественника: бирюзовый цвет, спрятанные разводные мосты в буквах и трехстрочное распределение слова.

Дизайнер отмечает, что теперь старую эмблему может бесплатно использовать любой желающий. С ним Лебедев предлагает делать футболки, чехлы для телефонов, папки и сайты.

Главное – чтобы это шло на пользу Питеру и бизнесу. – подчеркивает дизайнер.

Ранее мы рассказывали, как Варламов и Запесоцкий вступились за новый логотип Петербурга.

Фото: Артемий Лебедев / Telegram