Артемий Лебедев выступил против частичного открытия границы с Финляндией

Дизайнер считает, что соглашаться следует только на полноценное открытие границ и возобновление выдачи виз.

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался против планов частичного возобновления работы границы между Россией и Финляндией. В своем видеообзоре, опубликованном на странице в социальной сети "ВКонтакте", предприниматель заявил, что граница должна открываться только полностью.

Я считаю, что на это не надо соглашаться. Граница должна быть открыта полноценно. Только тогда мы должны согласиться на открытие границ. Артемий Лебедев, российский дизайнер и блогер

По его мнению, финские власти должны также возобновить полноценную выдачу виз российским гражданам. Блогер напомнил, что первоначальное закрытие границ не было выгодным решением для Хельсинки.

Заявление Лебедева прозвучало на фоне информации телекомпании Yle о готовности Финляндии рассмотреть возможность ограниченного открытия границы. Как сообщало издание со ссылкой на руководителя подразделения погранбезопасности страны Юсси Наполу, движение может быть возобновлено, но не на всех пунктах пропуска. По оценкам финской стороны, потенциальный пассажиропоток после открытия может оказаться даже ниже прежних 18% от обычного уровня из-за сохраняющихся санкций и визовых ограничений.

Фото: Telegram / Артемий Лебедев