Арест лидера группировки треш-блогеров продлили до середины февраля

Турал Мамедов протестовал и обещал не скрываться от правоохранительных органов, однако суд не согласился с его аргументами.

Лидеру избивавшей петребуржцев группы треш-блогеров Туралу Мамедову продлили срок содержания под стражей до 15 февраля. Зачинщик и участник многочисленных нападений на жителей города, которые были сняты на видео и размещены в сети, протестовал и обещал не скрываться от правоохранительных органов, однако суд не согласился с его аргументами. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба служба судов Петербурга.

Напомним, что 18-летнего Мамедова подозревают в создании молодёжной банды, которая нападала на горожан. Помимо хулиганства, ему предъявляют обвинение в подстрекательстве к межнациональной розни. Всего по данному делу задержаны 15 граждан стран ближнего зарубежья.

Подозреваемый и его защитник возражали против продления срока содержания под стражей, просили заменить его на домашний арест, указывая на то, что подозреваемый не намерен скрываться. Визит в родную страну, по этой версии, был не попыткой уклониться от объявленного розыска, а с целью навестить старших родственников. Тем не менее, правосудие вынесло противоположное решение.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге арестованы подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста Татаренкова.

Фото: Piter.TV