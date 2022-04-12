Лидера группировки треш-блогеров этапировали в Петербург

По прибытии в город на Неве 18-летний Турал Мамедов проследует в СИЗО.

Лидера группировки избивавших петербуржцев на камеру треш-блогеров Турала Мамедова доставили из СИЗО в Дагестане и сопровождают конвоем в Петербург. По прибытии в город на Неве 18-летний молодой человек также проследует в СИЗО. Информацию об этом предоставила пресс-служба СК РФ.

Напомним, что, по версии следствия, члены группировки избивали случайных прохожих на улицах Северной столицы и загружали соответствующие видеоролики в соцсети. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В общей сложности было задержано 15 молодых людей, всем им предъявлены обвинения.

Мамедов скрывался в родной стране на протяжении месяца, однако в середине ноября его экстрадировали в Россию. В ходе расследования было проведено более 20-ти обысков, назначено более 10-ти судебных экспертиз и допрошено более 90-та свидетелей. Официально признано пострадавшими пять человек.

Ранее мы сообщили о том, что СК РФ по Петербургу пресек попытку заказного убийства россиянина, проживающего в Турции.

Видео: Telegram / Следком