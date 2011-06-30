СК РФ по Петербургу пресек попытку заказного убийства россиянина, проживающего в Турции

Подозреваемым оказался оказался 67-летний житель Гатчинского района Ленобласти, ранее судимый за тяжкое преступление.

В среду, 20 декабря, в ГСУ СК РФ по Петербургу обратился гражданин, который сообщил, что его знакомый предложил ему за денежное вознаграждение совершить убийство россиянина, проживающего в Турецкой Республике. Об этом стало известно Piter.TV.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан днём 21 августа в ТРЦ "Европолис" в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 67-летний мужчина, проживающий в Гатчинском районе Ленобласти. Установлено, что он, имея личные неприязненные отношения к другому гражданину, замышлял убийство по найму и разработал план совершения указанного преступления. После чего, находясь на территории Петербурга, он нашёл исполнителя для совершения преступления за денежное вознаграждение.

Добавим, что подозреваемый уже был осуждён за тяжкое преступление в 2021 году: ему было назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы, но через год его освободили на основании указа Президента РФ "О помиловании".

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец проведёт 10 лет в колонии за убийство жены.

Фото: Piter.TV