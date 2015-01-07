Петербуржец проведёт 10 лет в колонии за убийство жены

У них остались двое несовершеннолетних детей.

В Петербурге суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве матери двух несовершеннолетних детей. Подробности сообщили в городской прокуратуре.

Суд установил, что в период с 26 по 27 февраля мужчина, находясь в одной из квартир дома по проспекту Просвещения, задушил мать своих двух несовершеннолетних детей. По некоторой информации, женщина хотела разойтись с мужем, о чем и сказала ему незадолго до смерти.

Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворены иски прокурора Калининского района в защиту потерпевших – отца и двух несовершеннолетних детей погибшей – о компенсации морального вреда в общем размере 3 млн рублей. На имущество подсудимого наложен арест.

Ранее ещё одному петербуржцу дали 7 лет строгого режима за убийство товарища.

Фото: Piter.tv