На Просвещения мужчина задушил в ванной жену и попытался покончить с собой

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

На проспекте Просвещения мужчина задушил свою жену и попытался покончить с собой, он находится в шоковой реанимации. Об этом стало известно Piter.tv.

Полицейские в ванной комнате обнаружили труп 37-летней женщины со следами удушения на шее. Также в ванной был найден её 40-летний муж, его госпитализировали в тяжелом состоянии в шоковую операционную.

На месте происшествия была обнаружена записка, в которой сообщалось, что после ссоры мужчина задушил свою жену, затем он написал предсмертную записку, позвонил подруге, чтобы она отвела его детей в учебные заведения, после чего совершил попытку суицида.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее на Piter.tv: В квартире на проспекте Просвещения пьяный мужчина стрелял по друзьям.

Фото: Piter.tv