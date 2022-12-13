В квартире на проспекте Просвещения пьяный мужчина стрелял по друзьям

Пострадавшие остались живы. Сейчас они находятся в больнице.

В Выборгском районе Петербурга накануне, 24 февраля, горожанин стрелял в своих друзей. Инцидент произошел в квартире дома № 41 по проспекту Просвещения. Двое мужчин и женщина отмечали праздник, когда один из гостей достал пистолет и устроил стрельбу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

После совместного распития спиртных напитков между находящимися в доме произошла ссора, в результате чего 36-летний гость выстрелил не менее 4 раз из травматического пистолета в своего ровесника и его жену. Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии, женщина – в состоянии средней степени тяжести. Обоих доставили в больницу.

Злоумышленника задержали и привезли в 57 отдел полиции. У него изъяли травматический пистолет.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее на Piter.tv: в ДТП на Искровском пострадала студентка Медицинского колледжа.

Фото: Piter.tv