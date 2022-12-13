В ДТП на Искровском пострадала студентка Медицинского колледжа

В результате ДТП несовершеннолетняя в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована.

В Невском районе накануне днем, 24 февраля, произошло ДТП. Водитель автомобиля "Рено" сбил девушку, которая вышла из-за припаркованного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на Искровском проспекте около дома 17, корпус 1. Пострадавшей оказалась студентка первого курса Медицинского колледжа.

17-летней девушке понадобилась помощь медиков. В результате ДТП несовершеннолетняя в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована.

По факту дорожной аварии проводится проверка. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv