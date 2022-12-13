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На Плесецкой улице школьница нарушила ПДД и попала под машину
Сегодня, 13:13
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На Плесецкой улице школьница нарушила ПДД и попала под машину

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Девочка неожиданно выбежала на дорогу из-за припаркованной машины.

Накануне вечером, 24 февраля, в Приморском районе произошло ДТП. Автомобиль Haval F7 сбил 10-летнюю девочку на Плесецкой улице. 

По информации Piter.tv, пострадавшая неожиданно выбежала на дорогу из-за припаркованной машины. Водитель не успел нажать на "торзмоз" и совершил наезд на школьницу.

Пострадавшую доставили в больницу. У нее диагностировали травму  левого голеностопного сустава.  Сейчас ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

Добавим, что водитель за последние два года девять раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: около деревни Орехово мужчина заблудился в лесу.

Фото: Piter.tv

Теги: девочку сбила машина, дтп с ребенком, пдд, плесецкая улица, полиция, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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