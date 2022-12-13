Около деревни Орехово мужчина заблудился в лесу

Выяснилось, что мужчина потерялся, когда катался на лыжах.

Накануне вечером, 24 февраля, мужчина заблудился в лесу Ленобласти. Его нашли спасатели поисково-спасательного отряда г. Приозерск. Об этом сообщили в tg-канале организации.

Выяснилось, что мужчина потерялся, когда катался на лыжах. Его нашли на лесной опушке около деревни Орехово.

Спасатели вывели жителя региона из леса и передали родственникам. С мужчиной все в порядке, он не пострадал.

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Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО