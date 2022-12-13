Около деревни Орехово мужчина заблудился в лесу

Накануне вечером, 24 февраля, мужчина заблудился в лесу Ленобласти. Его нашли спасатели поисково-спасательного отряда г. Приозерск. Об этом сообщили в tg-канале организации.
Выяснилось, что мужчина потерялся, когда катался на лыжах. Его нашли на лесной опушке около деревни Орехово.
Спасатели вывели жителя региона из леса и передали родственникам. С мужчиной все в порядке, он не пострадал.
Ранее на Piter.tv: прокуратура Невского района проводит проверку после травмирования мальчика во время катания на "ватрушке".
Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО
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