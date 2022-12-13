  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Около деревни Орехово мужчина заблудился в лесу
Сегодня, 11:53
105
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Около деревни Орехово мужчина заблудился в лесу

0 0

Выяснилось, что мужчина потерялся, когда катался на лыжах.

Накануне вечером, 24 февраля, мужчина заблудился в лесу Ленобласти. Его нашли спасатели поисково-спасательного отряда г. Приозерск. Об этом сообщили в tg-канале организации. 

Выяснилось, что мужчина потерялся, когда катался на лыжах. Его нашли на лесной опушке около деревни Орехово. 

Спасатели вывели жителя региона из леса и передали родственникам. С мужчиной все в порядке, он не пострадал.

Ранее на Piter.tv: прокуратура Невского района проводит проверку после травмирования мальчика во время катания на "ватрушке".

Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: заблудился в лесу, катался на лыжах и потерялся, орехово, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Меркушев Мадина
Сегодня 12:33

Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://e.vg/konfiscatu

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии