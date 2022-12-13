Прокуратура Невского района проводит проверку после травмирования мальчика во время катания на "ватрушке"

Прокуратура Невского района начала проверку после того, как ребенок врезался в дерево во время спуска со склона на "ватрушке". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел накануне, 24 февраля, у дома № 8 на Российском проспекте. Мальчик катался на арендованном тюбинге.
Ребенок получил серьезные травмы. Его доставили в больницу.
Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья граждан, изучит необходимые документы о безопасности использования игровой зоны. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Пресс-служба прокуратуры Невского районе
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Фото: pexels
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