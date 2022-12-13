Прокуратура Невского района проводит проверку после травмирования мальчика во время катания на "ватрушке"

Ребенок получил серьезные травмы. Его доставили в больницу.

Прокуратура Невского района начала проверку после того, как ребенок врезался в дерево во время спуска со склона на "ватрушке". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел накануне, 24 февраля, у дома № 8 на Российском проспекте. Мальчик катался на арендованном тюбинге.

Ребенок получил серьезные травмы. Его доставили в больницу.

Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья граждан, изучит необходимые документы о безопасности использования игровой зоны. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Пресс-служба прокуратуры Невского районе

Ранее на Piter.tv: на Привокзальной улице 12-летний "зацепер" пострадал на крыше поезда.

Фото: pexels