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Прокуратура Невского района проводит проверку после травмирования мальчика во время катания на "ватрушке"
Сегодня, 11:11
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Прокуратура Невского района проводит проверку после травмирования мальчика во время катания на "ватрушке"

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Ребенок получил серьезные травмы. Его доставили в больницу.

Прокуратура Невского района начала проверку после того, как ребенок врезался в дерево во время спуска со склона на "ватрушке". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел накануне, 24 февраля, у дома № 8 на Российском проспекте. Мальчик катался на арендованном тюбинге. 

Ребенок получил серьезные травмы. Его доставили в больницу.

Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья граждан, изучит необходимые документы о безопасности использования игровой зоны. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Пресс-служба прокуратуры Невского районе

Ранее на Piter.tv: на Привокзальной улице 12-летний "зацепер" пострадал на крыше поезда.

Фото: pexels

 

Теги: ватрушки, дети, мальчик врезался в дерево, прокуратура, российский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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