На Привокзальной улице 12-летний "зацепер" пострадал на крыше поезда

Ребенка доставили в больницу. Он находится в реанимации.

Юный "зацепер" пострадал на крыше "Ласточки" в Петербурге. 12-летнего мальчика сняли с состава с помощью специальных носилок.

По информации Piter.tv, инцидент произошел накануне, 24 февраля, на Привокзальной улице. Подросток не хотел платить за проезд, поэтому решил прокатиться "верхом".

Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимации. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv