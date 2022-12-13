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На Привокзальной улице 12-летний "зацепер" пострадал на крыше поезда
Сегодня, 10:43
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На Привокзальной улице 12-летний "зацепер" пострадал на крыше поезда

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Ребенка доставили в больницу. Он находится в реанимации.

Юный "зацепер" пострадал на крыше "Ласточки" в Петербурге. 12-летнего мальчика сняли с состава с помощью специальных носилок. 

По информации Piter.tv, инцидент произошел накануне, 24 февраля, на Привокзальной улице. Подросток не хотел платить за проезд, поэтому решил прокатиться "верхом". 

Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимации. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv:  злоумышленник из Италии "заминировал" петербургскую гимназию.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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