На Привокзальной улице 12-летний "зацепер" пострадал на крыше поезда

Юный "зацепер" пострадал на крыше "Ласточки" в Петербурге. 12-летнего мальчика сняли с состава с помощью специальных носилок.
По информации Piter.tv, инцидент произошел накануне, 24 февраля, на Привокзальной улице. Подросток не хотел платить за проезд, поэтому решил прокатиться "верхом".
Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимации. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: злоумышленник из Италии "заминировал" петербургскую гимназию.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все