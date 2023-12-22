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В Петербурге арестованы подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста Татаренкова
Сегодня, 21:21
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В Петербурге арестованы подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста Татаренкова

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Им вменяют ч. 2 ст. 35-ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу трех мужчин, подозреваемых в поджоге двери квартиры ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова. Им вменяют ч. 2 ст. 35-ч. 2 ст. 167 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, группа лиц по предварительному сговору не позднее вечера 7 января 2024 года, находясь на лестничной площадке дома по набережной реки Фонтанки, подожгла неизвестным способом входную дверь квартиры, в которой проживает журналист Трофим Татаренков. Общий ущерб составил 50 тыс. рублей. 

Подозреваемых задержали 9 января. Их заключили под стражу до 7 марта. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержали очередного поджигателя автомобильных покрышек.

Фото: Piter.TV

Теги: набережная реки фонтанки, октябрьский районный суд, поджог
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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