Армянские истребители Су-30СМ не смогли подняться в воздух

Азербайджанские ПВО не дают самолетам Еревана подняться в воздух.

Азербайджанские противовоздушные системы не дали взлететь армянским истребителям Су-30СМ российского производства. По данным "Авиа.про", принятые на вооружением Ереваном несколько месяцев назад самолеты на смогли обеспечить защиту воздушного пространства страны. Эксперты уточнили, что военные аэродромы оказались под прицелом ПВО Баку. За две недели противостояния в регионе Ереван так и не смог поднять в небо тяжелые боевые истребители.

У Армении не так много боевых самолётов, но без воздушной поддержки любые военные операции и контратаки являются совершенно бесполезными, тем более, когда отнюдь не меньшая угроза исходит со стороны Турции, которая может нанести удар с тыла военный аналитик

Согласно официальным заявлениям Минобороны Еревана, Баку и Анкара активно применяют авиацию в Нагорном Карабахе, включая штурмовики Су-25 и истребители F-16. На данный момент известно, что два армянских истребителя находятся в Гюмри под прикрытием российской авиабазы.

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