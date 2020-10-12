Лавров заявил о неполном соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

По словам Мнацаканяня, условия прекращения огня нарушает Азербайджан.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неполном соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. По его словам, боевые действия между Арменией и Азербайджаном в непризнанной республике продолжаются. Заявление Лавров сделал на встрече с главой МИДа Армении Зорабом Мнацаканяном.

Мы видим, что пока эта договоренность соблюдается не в полной мере и боевые действия продолжаются. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он надеется, что благодаря контактам между российскими, армянскими и азербайджанскими дипломатами удастся обеспечить полное выполнение договорённостей.

По словам Мнацаканяня, условия прекращения огня нарушает Азербайджан.

Ранее МИДы РФ и Турции обсудили посредничество по нагорному Карабаху.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia