МИДы РФ и Турции обсудили посредничество по нагорному Карабаху

Россия хочет помочь урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе.

МИД России Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу посредничество по Нагорному Карабаху. Об этом сказано на сайте МИД России.

Дипломаты по телефону обсудили конфликт в Нагорном Карабахе, а также соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией.

С российской стороны подтверждена готовность к продолжению активных посреднических усилий, направленных на достижение нагорнокарабахского урегулирования, с учетом положений московского заявления. - говорится в сообщении МИД РФ

Напомним, что пару дней назад, 9 октября, главы МИД Азербайджана и Армении в течение 11 часов обсуждали конфликт в Нагорном Карабахе. Стороны решили устроить гуманитарное перемирие и начать субстантивные переговоры. Как только было объявлено перемирие, спустя несколько часов поступили сообщения о его нарушении.

Ранее мы сообщили, что ЦИК Таджикистана объявил выборы президента состоявшимися.

Фото: twitter