МИДы РФ и Турции обсудили посредничество по нагорному Карабаху

МИД России Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу посредничество по Нагорному Карабаху. Об этом сказано на сайте МИД России.
Дипломаты по телефону обсудили конфликт в Нагорном Карабахе, а также соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией.
С российской стороны подтверждена готовность к продолжению активных посреднических усилий, направленных на достижение нагорнокарабахского урегулирования, с учетом положений московского заявления.
- говорится в сообщении МИД РФ
Напомним, что пару дней назад, 9 октября, главы МИД Азербайджана и Армении в течение 11 часов обсуждали конфликт в Нагорном Карабахе. Стороны решили устроить гуманитарное перемирие и начать субстантивные переговоры. Как только было объявлено перемирие, спустя несколько часов поступили сообщения о его нарушении.
Ранее мы сообщили, что ЦИК Таджикистана объявил выборы президента состоявшимися.
Фото: twitter
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