ЦИК Таджикистана объявил выборы президента состоявшимися

В выборах приняли участие свыше половины избирателей.

Председатель ЦИКа Бахтиер Худоерзода объявил выборы президента Таджикистана состоявшимися. Об этом пишут РИА Новости.

В 15:00 явка составила 70,71%. Проголосовали 3 495 215 человек. Известно, что победит тот, кто наберет минимум 50% голосов избирателей. У президента будет право занимать пост два срока по семь лет. Действующий президент Эмомали Рахмон не имел таких привилегий. Он занимал пост главы государства с 1994 года. На последних выборах за его персону проголосовали 83,92% избирателей при явке 86,64%.

Ранее мы сообщили, что В центре Минска произошло столкновение протестующих и силовиков.

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