Силовики начали задерживать протестующих. Участники акции оказали сопротивление. Они бросали бутылки, цветочные вазы и уличную мебель в правоохранителей.

В центре Минска произошло столкновение протестующих и силовиков. По данным "Интерфакса", задержаны порядка 50 человек. Правоохранители используют дубинки и спецсредства для разгона протестующих.

В воскресенье в Минске снова начались протесты. В городе усилили меры безопасности. Закрыли несколько станций метро. Ограничена работа интернета. Сотрудники полиции начали жестко задерживать участников. Потасовка произошла у стелы "Минск – город-герой". Силовики использовали дубинки и щиты. Позднее в СМИ появилась информация, что против демонстрантов применили перцовый газ. Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич опровергла эту информацию.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов, победу одержал Александр Лукашенко. Это вызвало волну протестов в Минске.

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