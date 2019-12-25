В России впервые выявили свыше 13 тыс. заболевших COVID-19 за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
За сутки выявлено 13 634 новых случаев заражения коронавирусом. Эта цифра стала новым суточным рекордом. До этого, 9 октября суточный показатель впервые перешагнул отметку в 12 тыс. человек. Максимальное число зараженных выявлено в Москве – 4 501. Суточный показатель в Петербурге составил 501. В Подмосковье тест показал положительный результат у 416 человек.
На данный момент в России лечение проходят 255,6 тыс. пациентов. Свыше 1 млн россиян уже поправились.
Ранее мы сообщили, что синоптики спрогнозировали сильные морозы в России.
Фото: pixabay
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