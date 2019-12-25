Синоптики спрогнозировали сильные морозы в России

В некоторых регионах России ожидается сильное похолодание в ближайшие дни.

Синоптики спрогнозировали похолодание до -15 градусов по Цельсию. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В Алтайском крае ночью столбик термометра опустится до -10, в Республике Алтай – до -15 градусов. При этом, днем синоптики прогнозируют плюсовые температуры. В автономных округах Западной Сибири пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В Ханты-Мансийском округе днем будет от 7 до 13 градусов тепла, в Ямале – от +2 до +8 градусов по Цельсию. Ночью температура упадет до -10 градусов. Заморозки ожидаются в Ненецком округе – до -2 градусов, на севере Поволжья – до -3 градусов, в Томской области – до -9 градусов. В Красноярском крае, Тыве и Хакасии прогнозируют снег.

В Центральной России и в большинстве районов Поволжья будет сухая теплая погода. На северо-западе температуры будут колебаться в пределах +10…+15 градусов. Ночью столбик термометров не перейдет отрицательную черту.

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