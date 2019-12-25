Специалист считает, что пик заболеваемости будет через неделю. Затем Россия выйдет на плато и рост заболеваемости начнет замедлятся.

Стало известно, когда ждать пика заболеваемости COVID-19 в России. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна.

Альтштейн обратил внимание на важность соблюдения противоэпидемических мер. По его словам, достичь пика и выйти на плато возможно только если население будет активно использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию в общественных местах и оставаться дома при симптомах ОРВИ.

Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемиологические меры будут соблюдаться. Если они не будут помогать, они будут ужесточаться. - Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук

В оперштабе по борьбе с COVID-19 отметили, что число новых случаев заражения коронавирусом выше весеннего пика третий день подряд – свыше 13,6 тыс. человек в сутки.

Ранее мы сообщили, что в Минске усилили меры безопасности перед очередным протестом.

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