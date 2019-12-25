В Минске усилили меры безопасности перед очередным протестом

Силовики огораживают забором стелу "Минск – город-герой". Именно туда в скором времени прибудут протестующие.

В Минске усилили меры безопасности перед очередным несанкционированным протестом. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Корреспондент обнаружил несколько единиц спецтехники возле Дома офицеров, на противоположной от Дворца Республики стороне проспекта Независимости. Армейские грузовики замечены на Интернациональной улице. Из них выходят люди в военной форме с автоматами Калашникова. Кроме того, корреспондент заявил о колонне спецтехники на проспекте Независимости. Среди нее были водометы. На улице Саперов припаркованы армейские грузовики, водометы и авто с колючей проволокой. Между зданием БелЭКСПО и резиденцией главы республики стоят десять бронетранспортеров.

Ранее мы сообщили, что В Чечне ликвидировали двух боевиков.

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