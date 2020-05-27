Об этом рассказал представитель компании-разработчика "Техмаш".

Армия РФ получит огнеметные системы ТОС-2 в 2021 году. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на представителя Минобороны России. По данным исполнительного директора "Техмаша", оборонное ведомство заказало первую опытно-промышленную партию тяжелых огнемётных систем нового поколения.

Параллельно мы ведем разработку комплекта новых реактивных снарядов для этой системы Александр Кочкин, исполнительный директор "Техмаша"

Эксперт "Техмаша" Александр Кочкин пояснил, что ТОС-2 будет более компактной, чем ее аналоги, которые используются в настоящее время. Речь идет о системах "Солнцепек" и "Буратино". Кроме этого в "Тосочке" будет встроен искусственный интеллект, увеличена дальность поражения целей противника. Разработчики изменят шасси аппарата с гусеничного на колесное. Это решение увеличит боевую мощь ТОС-2.

Китайские СМИ заинтересовались "скрытыми картами" российских ПВО.

Видео: Youtube/Минобороны России