Российская армия получит тяжелую огнеметную систему ТОС-2

Зрители впервые увидят боевую технику на Красной площади в мае следующего года.

Новую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 могут показать на параде Победы в 2020 году. Впервые общественность увидит новое российское вооружение на Красной площади. Об этом "ТАСС" рассказал генерал-лейтенант Игорь Кириллов, отвечающий за хим-, био- и радиационную защиту ВС страны.

В Минобороны продолжают проводить перевооружение подразделений РХБ защиты. Все движется по заранее установленному графику. ТОС-2 направится на боевое дежурство после праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы. К этому времени "должна завершиться разработка ТОС-2 и осуществлена поставка ее в войска".

Напомним, что к концу 2019 года подразделения РХБ получат 350 единиц спецтехники, включая термодымовые машины, а также устройства дистанционного управления аэрозольным противодействием.

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп выразил желание посетить парад 9 мая в Москве.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Минобороны России