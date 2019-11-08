Трамп выразил желание посетить парад 9 мая в Москве

Путин пригласил коллегу в июне на полях саммита G20.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что получил приглашение посетить парад Победы 9 мая. Глава государства отметил, что "будет рад приехать", если это не помешает его политической компании.

Всего приглашение на парад, приуроченный к 75-летию победы было отправлено лидерам 17 государств. В их число вошли британский премьер Борис Джонсон, глава КНДР Ким Чен Ын, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин

Путин пригласил Трампа в июне в японской Осаке на полях саммита Группы двадцати (G20). Американский президент отметил, что серьезно подумает о визите.

Видео: YouTube/RedSamurai84, The White House