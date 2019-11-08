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Трамп выразил желание посетить парад 9 мая в Москве

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Путин пригласил коллегу в июне на полях саммита G20.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что получил приглашение посетить парад Победы 9 мая. Глава государства отметил, что "будет рад приехать", если это не помешает его политической компании. 

Всего приглашение на парад, приуроченный к 75-летию победы было отправлено лидерам 17 государств. В их число вошли британский премьер Борис Джонсон, глава КНДР Ким Чен Ын, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин

Путин пригласил Трампа в июне в японской Осаке на полях саммита Группы двадцати (G20).  Американский президент отметил, что серьезно подумает о визите. 

Видео: YouTube/RedSamurai84, The White House

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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