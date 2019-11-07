В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву

Дипломаты не исключают возможности того, что президент Америки приедет в Москву в следующем году.

В МИД рассказали о реакции США на приглашение Дональда Трампа в Москву. Ранее правительство России направило президенту предложение посетить парад в честь 75-летия Победы.

Это приглашение было воспринято с интересом заявил замглавы ведомства Сергей Рябков

Однако сейчас у иностранных коллег нет точной информации о планах главы страны на этот период. В России считают, что страны антигитлеровской коалиции могут быть представлены на высшем уровне в торжествах. Мероприятие состоится на Красной площади в мае 2020 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/DW News, AP Archive, WION