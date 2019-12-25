Армения заявила о готовности к переговорам о перемирии в Карабахе

Армения заявила о готовности к переговорам о перемирии в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление опубликовано на официальном странице МИД страны в Facebook. Дипломаты уточнили, что могут пойти на этом ради прекращения огня в регионе конфликта на основе соглашений 1994-1995 годов.
Армения сохраняет приверженность мирному урегулированию карабахского конфликта. Между тем как эта агрессия против Нагорного Карабаха продолжит получать наш жесткий и решительный ответ, мы готовы присоединиться к странам — сопредседателям "минской группы" ОБСЕ
заявление МИД Армении
Напомним, что в Минскую группу входят Франция, РФ и США. Лидеры трех государств опубликовали совместное заявление по поводу обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией. Они призвали стороны без выдвижения дополнительных условий сесть за стол переговоров и немедленно завершить боевые действия.
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Фото: Pixabay.com
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