Армения заявила о готовности к переговорам о перемирии в Карабахе

МИД Еревана призывает у мирному урегулированию конфликта в регионе.

Армения заявила о готовности к переговорам о перемирии в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление опубликовано на официальном странице МИД страны в Facebook. Дипломаты уточнили, что могут пойти на этом ради прекращения огня в регионе конфликта на основе соглашений 1994-1995 годов.

Армения сохраняет приверженность мирному урегулированию карабахского конфликта. Между тем как эта агрессия против Нагорного Карабаха продолжит получать наш жесткий и решительный ответ, мы готовы присоединиться к странам — сопредседателям "минской группы" ОБСЕ заявление МИД Армении

Напомним, что в Минскую группу входят Франция, РФ и США. Лидеры трех государств опубликовали совместное заявление по поводу обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией. Они призвали стороны без выдвижения дополнительных условий сесть за стол переговоров и немедленно завершить боевые действия.

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