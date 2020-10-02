Минобороны Азербайджана опубликовало кадры нападения на солдат противника при помощи дронов.

Ракета попала в гущу солдат в Нагорном Карабахе. Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео, на котором показывается момент нападения на человеческие силы противника в регионе конфликта. Военнослужащие были ликвидированы за счет ударных беспилотников.

Минобороны Баку отметило, что ролики были сделаны на нескольких участках фронта. В СМИ считают, что видеохроника отличается особой жестокостью. Она показывает, как в людей направляются ракеты, после этого они остаются неподвижно лежать на земле.

В Азербайджане заявили о захвате стратегических высот в Карабахе.

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