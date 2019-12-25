В Азербайджане заявили о захвате стратегических высот в Карабахе

Речь идёт о территориях вокруг Мадагиза.

В Азербайджане заявили о захвате стратегических высот в Нагорном Карабахе на линии соприкосновения. Об этом сообщает министерство обороны страны.

ВС Азербайджана заняли ряд стратегических высот в агдеринском направлении. цитата из сообщения Минобороны Азербайджана

Отмечается, что речь идёт о территориях вокруг Мадагиза. По заявлению ведомства, Азербайджан полностью контролирует стратегические высоты на них.

Ранее Макрон заявил, что более 300 сирийских исламистов переброшены в Нагорный Карабах.

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