В Азербайджане заявили о захвате стратегических высот в Карабахе

В Азербайджане заявили о захвате стратегических высот в Нагорном Карабахе на линии соприкосновения. Об этом сообщает министерство обороны страны.
ВС Азербайджана заняли ряд стратегических высот в агдеринском направлении.
цитата из сообщения Минобороны Азербайджана
Отмечается, что речь идёт о территориях вокруг Мадагиза. По заявлению ведомства, Азербайджан полностью контролирует стратегические высоты на них.
Ранее Макрон заявил, что более 300 сирийских исламистов переброшены в Нагорный Карабах.
Фото: pixabay.com
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