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В Азербайджане заявили о захвате стратегических высот в Карабахе
Сегодня, 9:53
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matveyvn

В Азербайджане заявили о захвате стратегических высот в Карабахе

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Речь идёт о территориях вокруг Мадагиза.

В Азербайджане заявили о захвате стратегических высот в Нагорном Карабахе на линии соприкосновения. Об этом сообщает министерство обороны страны.

ВС Азербайджана заняли ряд стратегических высот в агдеринском направлении.

цитата из сообщения Минобороны Азербайджана

Отмечается, что речь идёт о территориях вокруг Мадагиза. По заявлению ведомства, Азербайджан полностью контролирует стратегические высоты на них.

Ранее Макрон заявил, что более 300 сирийских исламистов переброшены в Нагорный Карабах.

Фото: pixabay.com

Теги: азербайджан, нагорнвй карабах, оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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