На границе скончался младший сержант Овик Тамазян.

Армения обвинила Азербайджан в убийстве военнослужащего на границе. Об этом сообщил "Sputnik Армения". По данным чиновников, младший сержант Овик Тамазян получил смертельные огнестрельные и осколочные ранения. В Минобороны заметили, что провокация была организована азербайджанской стороной на позициях воинских частей, расположенных в северо-восточном направлении границы.

Минобороны Армении выразило соболезнования родственникам и коллегам погибшего. Ответственность за рост напряженности на границах военные возложили на политическое руководство в Баку.

Напомним, что ранее глава МИД Армении Зограб Мнацаканян сообщил журналистам о том, что Турция и Азербайджан проводят активные военные приготовления на приграничной территории.

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