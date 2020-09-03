РГО организует вторую экспедицию к "Армении"

Теплоход затонул вместе с пассажирами во время второй мировой войны.

Русское географическое общество в этом году организует вторую экспедицию к теплоходу "Армения", который считается российским "Титаником". Об этом в интервью журналистам "РИА Новостей" сообщил президент РГО Сергей Шойгу.

Специалист напомнил, что гибель судна считается одной из самых масштабных морских трагедий в истории. На борту во время катастрофы находилось от шести до десяти тысяч беженцев. В связи с этим жертв на теплоходе оказалось больше, чем на круизном лайнере "Титаник".

Планируем вторую в этом году экспедицию к месту затопления теплохода "Армения". В ноябре 1941 года фашисты затопили его, плавучий госпиталь, пытавшийся эвакуировать из Крыма мирных жителей и раненых солдат Сергей Шойгу, президент РГО

Напомним, что сейчас затонувший теплоход лежит на глубине в 1,5 тысячи метров.

Сергей Шойгу призвал оторваться от гаджетов.

Видео: YouTube / ЦПИ РГО