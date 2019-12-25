Президент РГО назвал главного врага современного человека.

Сергей Шойгу призвал оторваться от гаджетов. Об этом министр обороны и президент РГО заявил в интервью для журналистов "РИА Новостей". По словам чиновника, многие люди в современном обществе живут "коротко и неподробно", отвлекаясь на ненужную информацию. Он призвал увидеть страну собственными глазами, а не через экран смартфона.

Человек зашёл на сайт, в чей-нибудь блог, посмотрел фото, видео, и у него такое ощущение, что он вроде как там побывал, что он эту страницу своей жизни, своих желаний перелистнул Сергей Шойгу, глава РГО

По словам Шойгу, из-за огромного потока данных пользователи Интернета считают, что живут насыщенно и бурно. Министр считает, что на самом деле человек находится в сиюминутном информационном пространстве. Своей задачей как главы РГО чиновник видеть показать людям "как много они теряют".

Путин поздравил Русское географическое общество со 175-летием.