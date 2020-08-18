Владимир Путин поздравил Русское географическое общество со 175-летием. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.
Отрадно, что в РГО с огромным уважением относятся к заветам своих предшественников, их богатейшему идейному, научному, творческому наследию
сообщение президента России
Команда РГО реализовала востребованные проекты в научно-исследовательской, информационной, природоохранной сферах. В мероприятиях принимают участие добровольцы всех возрастов и профессий.
Напомним, что у основания РГо стояли выдающиеся государственные и военные деятели, ученые, путешественники и меценаты. По словам главы РФ, они заложили "традиции честного и бескорыстного служения Отечеству". Владимир Путин напомнил, что Русское географическое общество занимается организацией морских и сухопутных экспедиций, просветительской работой и является инициатором становления заповедного дела.
Специалисты РГО обследуют в Финском заливе затонувший в годы войны танкер Т-12.
Видео: YouTube / Русское географическое общество
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