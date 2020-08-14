Специалисты РГО обследуют в Финском заливе затонувший в годы войны танкер Т-12

Исследователи разрабатывают план ликвидации нефтепродуктов, оставшихся на судне.

Специалисты русского географического общества обследовали затонувший в Финском заливе танкер Т-12 времен Великой Отечественной войны. Корабль Балтийского флота потопила немецкая авиация недалеко от острова Мощный, трагедия произошла при эвакуации из Таллина, рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Исследователи заметили, что судно сохранилось в том же виде, в каком затонуло: борт полон пушек, снарядов, документов в штурманской. Но ученых интересуют совсем не затонувшие артефакты. Отмечается, что сейчас специалисты разрабатывают проект по извлечению из танкера нефтепродуктов, хотя основная часть вредных веществ вытекла при затоплении. Судн периодически напоминает о себе пятнами горючего, всплывающими на поверхность с 15-метровой глубины, поэтому специалистам нужно аккуратно вычистить танкер от остатков токсичных веществ и защитить морскую среду.

Предотвратить разлив остатков может и своевременное обследование корпуса судна:

Из места разлома первая пара наша подняла кусочек переборки, чтобы понять вообще усталость металла как такового. Чтобы понять, сколько у нас есть времени, прежде чем корпус разрушится. Сергей Фокин, исполнительный директор центра подводных исследований РГО

Ранее мы писали, что специалисты изучают древний грузовой корабль с бутылками, затонувший в Финском заливе.

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