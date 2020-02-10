Apple не откроет магазины в КНР до конца этой недели.

Apple продлила приостановку работы магазинов в КНР из-за коронавируса. Ранее в компании заявляли, что производства и точки продаж остановлены до 10 февраля. Теперь отпуска сотрудников из КНР продлены еще на неделю.Об этом сообщили в Bloomberg. Ранее в компании говорили, что ведутся работы по возобновлению деятельности. Однако конкретная дата не названа.

В общей сложности на территории Китая расположены 42 фирменных магазина. Работа в них будет возобновлена после "тщательных консультаций с экспертами. В руководстве Apple разрабатывают вопрос с участием медиков и государственных властей. Они объяснят эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Ранее Piter.tv писал о том, что во Франции Apple оштрафована на €25 млн за замедление работы старых iPhone.

Видео: YouTube/Apple