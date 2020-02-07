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Во Франции Apple оштрафована на €25 млн за замедление работы старых iPhone

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В 2019 году управление передало в прокуратуру результаты расследования.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что во Франции Apple оштрафована на €25 млн. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как оказалось, Apple снова уличили в программировании старения устройств. Компания замедляла работу смартфонов. Пользователи жаловались, что после обновления операционной системы телефонов происходили сбои. 

В 2019 году управление передало в прокуратуру результаты расследования.

Ранее мы сообщали о том, что "Тойота" с 10 февраля приостановит производство в Китае.

Теги: apple, мировые новости, технологии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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