Во Франции Apple оштрафована на €25 млн за замедление работы старых iPhone

В 2019 году управление передало в прокуратуру результаты расследования.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что во Франции Apple оштрафована на €25 млн. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как оказалось, Apple снова уличили в программировании старения устройств. Компания замедляла работу смартфонов. Пользователи жаловались, что после обновления операционной системы телефонов происходили сбои.

В 2019 году управление передало в прокуратуру результаты расследования.

Ранее мы сообщали о том, что "Тойота" с 10 февраля приостановит производство в Китае.