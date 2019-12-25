"Тойота" с 10 февраля приостановит производство в Китае. Японская компания объявила об этом в связи с распространением коронавируса. Решение принято после изучения различных факторов. Они включали в себя рекомендации местных и региональных правительств, а также вопросы относительно поставки автомобильных запчастей и логистику.
Мы будем готовиться к возвращению к нормальной работе с 17 февраля
говорится в официальном обращении
Напомним, что производитель машин имеет на территории Китая 12 заводов. Там создают транспортные средства и комплектующие для машин.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Китае число жертв коронавируса выросло до 636 человек.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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