Медики показали сводки за последние сутки.

В Китае число жертв коронавируса выросло до 636 человек. Зараженными считаются 31,161 пациентов, из них 1540 человек уже выписаны из медицинских центров. Еще 4,821 человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом говорится в последних сводках государственного комитета по вопросам здравоохранения и гигиены КНР.

Накануне сообщалось о более 28 тысяч пострадавших и 563 погибших. За последние сутки (с 6 по 7 февраля) пневмония нового типа проявилась в 3,143 случаях. В Гонконге выявили 24 заражения, один человек скончался. В Макао нашли 10 зараженных, одного выписали, а в Тайване инфекция поразила 11 человек.

Под подозрением находятся еще 26,4 тысячи человек. У них коронавирус еще не подтвердился. Однако они находятся под угрозой инфицирования. Заразились более 186 тысяч китайцев, которые имели тесный контакт с пациентами с пневмонией нового типа.

Ранее Piter.tv писал о том, что ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса.

