Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за коронавируса

От инфекции погибли 259 человек.

С 1 февраля компания Apple решила закрыть все свои магазины по продаже техники на территории в Китае на несколько дней. Об этом заявили представители организации.

Такое решение в компании приняли из-за вспыхнувшей в стране эпидемии коронавируса. Ограничения продлятся 10 дней - с 1 по 9 февраля.

Впервые об эпидемии пневмонии в Китае заговорили в конце прошлого года. К 1 февраля в Китае подтверждено почти 12 тысяч случаев заражения коронавирусом, еще более 100 зараженных находятся в других странах. От инфекции погибли 259 человек.