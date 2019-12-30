  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:44
124
Rybka123
Код вставки плеера

Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за коронавируса

0 0

От инфекции погибли 259 человек.

С 1 февраля компания Apple решила закрыть все свои магазины по продаже техники на территории в Китае на несколько дней. Об этом заявили представители организации. 

Такое решение в компании приняли из-за вспыхнувшей в стране эпидемии коронавируса. Ограничения продлятся 10 дней - с 1 по 9 февраля.

Впервые об эпидемии пневмонии в Китае заговорили в конце прошлого года. К 1 февраля в Китае подтверждено почти 12 тысяч случаев заражения коронавирусом, еще более 100  зараженных находятся в других странах. От инфекции погибли 259 человек.

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии