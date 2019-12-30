Клиент сможет удалять иностранное ПО с гаджета.

Apple и Google могут обязать предустанавливать российское ПО. ФАС хочет обязать Apple, Google и Microsoft обеспечить возможность полного удаления программ. В том числе речь идет и о собственных приложениях компаний. Об этом сообщили в "Коммерсанте" со ссылкой на текст документа.

Чиновники хотят, чтобы по желанию потребитель мог избавиться от иностранного ПО. Это будет действовать в том случае, если удаление программы не навредит работе устройства. Ведомство разработало концепцию подзаконных актов для установки отечественного ПО на гаджеты. Новые правила предлагается распространить на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV. ФАС представит инициативы на общественное обсуждение в начале февраля.

Ранее Piter.tv писал о том, что Google упростила процесс перепрошивки смартфонов.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

