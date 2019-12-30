Apple и Google могут обязать предустанавливать российское ПО. ФАС хочет обязать Apple, Google и Microsoft обеспечить возможность полного удаления программ. В том числе речь идет и о собственных приложениях компаний. Об этом сообщили в "Коммерсанте" со ссылкой на текст документа.
Чиновники хотят, чтобы по желанию потребитель мог избавиться от иностранного ПО. Это будет действовать в том случае, если удаление программы не навредит работе устройства. Ведомство разработало концепцию подзаконных актов для установки отечественного ПО на гаджеты. Новые правила предлагается распространить на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV. ФАС представит инициативы на общественное обсуждение в начале февраля.
Ранее Piter.tv писал о том, что Google упростила процесс перепрошивки смартфонов.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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